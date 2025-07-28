Ребенка на аквазорбе унесло на глубину на Алаколе

«Мы даже не были знакомы с Талгатом Султановичем. Он не знал ни нас, ни нашего сына. На пляже было много людей, но именно он проявил решительность и не остался в стороне. С каждой секундой сына уносило все дальше, только благодаря его смелости он остался жив. Мы всей семьей бесконечно благодарны за этот поступок», — рассказала мать ребенка.