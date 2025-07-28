Ребенка на аквазорбе унесло на глубину на Алаколе

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, на озере Алаколь едва не произошла трагедия. Во время семейного отдыха шестилетний мальчик, находившийся на пляже с родными, решил прокатиться на аквазорбе — большом прозрачном шаре, закрепленном длинной веревкой.
Организаторы передали трос дедушке ребенка, но внезапный порыв ветра вырвал его из рук, и шар с ребенком быстро унесло от берега на глубину.
Ситуация развивалась стремительно. В этот момент в воде находился Талгат Оспанов — сотрудник ДП Восточно-Казахстанской области, проводивший отпуск с семьей. Увидев происходящее, он мгновенно ринулся в сторону уносимого аквазорба. На помощь бросились также дедушка и отец мальчика, но именно полицейский первым добрался до ребенка. Общими усилиями им удалось вернуть мальчика на берег живым и невредимым.
«Мы даже не были знакомы с Талгатом Султановичем. Он не знал ни нас, ни нашего сына. На пляже было много людей, но именно он проявил решительность и не остался в стороне. С каждой секундой сына уносило все дальше, только благодаря его смелости он остался жив. Мы всей семьей бесконечно благодарны за этот поступок», — рассказала мать ребенка.