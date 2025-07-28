8 жителей Татарстана погибли из-за отравления угарным газом

В результате несчастных случаев погибли восемь человек. Основные причины происшествий — негерметичность соединений (68 случаев), неисправности дымоходов — (35 случаев) и негерметичность соединений трубопроводов (65 случаев). Регулярно отмечаются инциденты с самовольной установкой газовых водонагревателей: в Казани и Альметьевске было зафиксировано 25 случаев попадания воды в газопроводы. Также причиной чрезвычайных ситуаций становится перепланировка помещений.