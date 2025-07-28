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8 жителей Татарстана погибли из-за отравления угарным газом

Всего зафиксировано 28 случаев отравления.

С начала года в Татарстане зафиксировано 28 случаев отравления угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба Госжилинспекции РТ.

В результате несчастных случаев погибли восемь человек. Основные причины происшествий — негерметичность соединений (68 случаев), неисправности дымоходов — (35 случаев) и негерметичность соединений трубопроводов (65 случаев). Регулярно отмечаются инциденты с самовольной установкой газовых водонагревателей: в Казани и Альметьевске было зафиксировано 25 случаев попадания воды в газопроводы. Также причиной чрезвычайных ситуаций становится перепланировка помещений.

Отметим, в течение года в Татарстане зарегистрировано 250 происшествий на газоснабжающих объектах.