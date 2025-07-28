Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В реке Сож нашли утопленника

В Гомельском областном управлении МЧС сообщили, что в реке Сож в областном центре утонул мужчина.

27 июля днем по ул. 1-й Заводской в реке Сож работники ОСВОД нашли мужчину, который утонул. Из воды достали тело гражданина 1972 года рождения.

Причины и обстоятельства происшествия на воде выясняются.