В реке Сож нашли утопленника

27 июля днем по ул. 1-й Заводской в реке Сож работники ОСВОД нашли мужчину, который утонул. Из воды достали тело гражданина 1972 года рождения.
Причины и обстоятельства происшествия на воде выясняются.
В Гомельском областном управлении МЧС сообщили, что в реке Сож в областном центре утонул мужчина.
27 июля днем по ул. 1-й Заводской в реке Сож работники ОСВОД нашли мужчину, который утонул. Из воды достали тело гражданина 1972 года рождения.
Причины и обстоятельства происшествия на воде выясняются.