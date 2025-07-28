«Аэрофлот» отменил более 80 рейсов между Москвой и другими городами из-за сбоя

«Уважаемые пассажиры, в связи со сбоем информационных систем произошли изменения в расписании», — говорится в материале.
Как уточняется, отменены рейсы между Москвой и Астраханью, Грозным, Екатеринбургом, Ереваном, Казанью, Калининградом, Красноярском, Махачкалой, Минеральными Водами, Минском, Мурманском, Омском, Оренбургом, Орском, Пермью, Самарой, Сочи, Санкт-Петербургом, Ставрополем, Тюменью, Уфой, Челябинском.
Пассажирам рекомендовали следить за информацией на онлайн-табло аэропорта Шереметьево.
Пассажиры отмененных рейсов могут обратиться в зал выдачи багажа аэропорта Шереметьево, для того чтобы забрать оформленный ранее багаж.
«Во избежание образования скоплений пассажиров просим вас покинуть аэропорт Шереметьево», — добавили в пресс-службе.
Отмечается, что пассажирам отмененных рейсов доступны: возврат денежных средств или переоформление на рейсы в ближайшие 10 дней. «Обратите внимание: кассы в аэропорту временно не осуществляют возвраты и не переоформляют билеты», — пояснили в пресс-службе.