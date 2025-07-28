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«Аэрофлот» отменил более 80 рейсов между Москвой и другими городами из-за сбоя

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 84 рейса между Москвой и другими городами из-за сбоя информационных систем компании, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Источник: РИА "Новости"

«Уважаемые пассажиры, в связи со сбоем информационных систем произошли изменения в расписании», — говорится в материале.

Как уточняется, отменены рейсы между Москвой и Астраханью, Грозным, Екатеринбургом, Ереваном, Казанью, Калининградом, Красноярском, Махачкалой, Минеральными Водами, Минском, Мурманском, Омском, Оренбургом, Орском, Пермью, Самарой, Сочи, Санкт-Петербургом, Ставрополем, Тюменью, Уфой, Челябинском.

Пассажирам рекомендовали следить за информацией на онлайн-табло аэропорта Шереметьево.

Пассажиры отмененных рейсов могут обратиться в зал выдачи багажа аэропорта Шереметьево, для того чтобы забрать оформленный ранее багаж.

«Во избежание образования скоплений пассажиров просим вас покинуть аэропорт Шереметьево», — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что пассажирам отмененных рейсов доступны: возврат денежных средств или переоформление на рейсы в ближайшие 10 дней. «Обратите внимание: кассы в аэропорту временно не осуществляют возвраты и не переоформляют билеты», — пояснили в пресс-службе.