«Аэрофлот» отменил более 80 рейсов между Москвой и другими городами из-за сбоя

Отмечается, что пассажирам отмененных рейсов доступны: возврат денежных средств или переоформление на рейсы в ближайшие 10 дней. «Обратите внимание: кассы в аэропорту временно не осуществляют возвраты и не переоформляют билеты», — пояснили в пресс-службе.