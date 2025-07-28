«Вывезли в лес, избивали и под угрозой расправы заставили копать яму». Белорус с подельником жестоко вымогали 150 рублей долга у жителя Бреста

Согласно данным следствия, житель Бреста занял у своего 27-летнего знакомого деньги. Часть суммы он вернул, а остаток задолженности составлял примерно 150 рублей. Знакомый вечером 23 июля пришел в квартиру брестчанина. Между мужчинами разгорелась ссора, которая переросла в избиение потерпевшего. В разгар конфликта фигурант позвонил по телефону и позвал своего 23-летнего подельника.