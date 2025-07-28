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«Вывезли в лес, избивали и под угрозой расправы заставили копать яму». Белорус с подельником жестоко вымогали 150 рублей долга у жителя Бреста

СК: белорус с подельником заставили брестчанина копать в лесу яму, требуя долг.

Источник: Комсомольская правда

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что белорус с подельником заставили брестчанина копать в лесу яму, требуя долг.

Согласно данным следствия, житель Бреста занял у своего 27-летнего знакомого деньги. Часть суммы он вернул, а остаток задолженности составлял примерно 150 рублей. Знакомый вечером 23 июля пришел в квартиру брестчанина. Между мужчинами разгорелась ссора, которая переросла в избиение потерпевшего. В разгар конфликта фигурант позвонил по телефону и позвал своего 23-летнего подельника.

Они посадили жителя Бреста в автомобиль и вывезли в лесной массив, расположенный за городом.

«Там вымогательство продолжилось: злоумышленники избивали должника и под угрозой расправы заставили копать яму. Помимо возврата долга, они потребовали передать им дополнительно 3 тысячи рублей», — рассказали в СК.

Брестчанин воспользовался моментов, вырвался и смог убежать. Про случившееся мужчина сообщил в правоохранительные органы. В скором времени вымогатели были задержаны фигурантами. В отношении мужчина заведено уголовное дело по части 2 статьи 208 Уголовного кодекса — вымогательство, совершенное группой лиц, с применением насилия.

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