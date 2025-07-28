Четыре человека пострадали в столкновении двух иномарок в Воронежской области

В результате ДТП пострадали четверо человек — оба водителя, а также пассажиры «Датсуна» и «Хендэ», местные жительницы в возрасте 39-ти и 58-ми лет соответственно. Их с травмами различной степени тяжести увезли на «скорых» в больницу.