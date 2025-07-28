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Четыре человека пострадали в столкновении двух иномарок в Воронежской области

Авария произошла в Лискинском районе.

Источник: ГУ МВД России по Воронежской области

По предварительным данным, накануне, 27 июля, на седьмом километре автодороги «Лиски — Давыдовка» столкнулись «Датсун Он-До» и «Хендэ Солярис». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Примерно в 17:45 41-летний местный житель, управляя «Датсуном», при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу «Хендэ», за рулем которого находился его 60-летний земляк.

В результате ДТП пострадали четверо человек — оба водителя, а также пассажиры «Датсуна» и «Хендэ», местные жительницы в возрасте 39-ти и 58-ми лет соответственно. Их с травмами различной степени тяжести увезли на «скорых» в больницу.