Мужчина умер от смертельной дозы алкоголя в Речице

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Мужчина скончался в Речице от смертельной дозы алкоголя, об этом сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз.
Молодой человек умер в марте в одной из квартир многоэтажки, его тело без признаков жизни нашла соседка. Она сообщила о случившемся в милицию и вызвала скорую помощь.
Как было установлено, мужчина проживал один, нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками. Накануне своей смерти он тоже употреблял алкоголь.
«При осмотре места происшествия правоохранители зафиксировали в квартире и прилегающей к ней лестничной площадке многочисленные следы крови», — отметили в ГКСЭ.
При секционном исследовании умершего выявлен эрозивный гастрит, который и вызвал кровотечение.
Экспертиза установила, что содержание в крови этилового спирта составляет 4,3 промилле, что соответствует тяжелой степени алкогольной интоксикации. По данным ведомства, это и стало причиной смерти.