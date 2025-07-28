Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина умер от смертельной дозы алкоголя в Речице

Тело нашли в одной из квартир многоэтажки, в помещении и на лестничной площадке были многочисленные следы крови.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Мужчина скончался в Речице от смертельной дозы алкоголя, об этом сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз.

Молодой человек умер в марте в одной из квартир многоэтажки, его тело без признаков жизни нашла соседка. Она сообщила о случившемся в милицию и вызвала скорую помощь.

Как было установлено, мужчина проживал один, нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками. Накануне своей смерти он тоже употреблял алкоголь.

«При осмотре места происшествия правоохранители зафиксировали в квартире и прилегающей к ней лестничной площадке многочисленные следы крови», — отметили в ГКСЭ.

При секционном исследовании умершего выявлен эрозивный гастрит, который и вызвал кровотечение.

Экспертиза установила, что содержание в крови этилового спирта составляет 4,3 промилле, что соответствует тяжелой степени алкогольной интоксикации. По данным ведомства, это и стало причиной смерти.