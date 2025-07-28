17-летний самокатчик влетел в BMW в Новосибирске

В Новосибирске в ДТП пострадал 17-летний подросток. Он катался на прокатном электросамокате и, проезжая у дома 28а по улице Ватутина, влетел в BMW Х6. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
В результате ДТП пострадал водитель электросамоката, парень 2007 года рождения. Его с травмами доставили в медицинское учреждение, добавили в пресс-службе.
Все обстоятельства случившегося сейчас выясняются.
Напомним, что в Новосибирске водитель сбил мальчика на электросамокате. 13-летнего школьника госпитализировали.