В горах Алматы пропал 20-летний казахстанец

Поступило сообщение о пропаже 20-летнего молодого человека, который утром ушел в горы и должен был вернуться к 17:00. Связь поддерживалась только через его тетю — геолокация была недоступна. По имеющейся информации, он был одет в теплую кофту, шорты и кроссовки. В это время в горах прошли дождь и град, на высоте более 4000 метров выпал снег.