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В горах Алматы пропал 20-летний казахстанец

20-летний казахстанец утром 27 июля 2025 года ушел в горы и пропал. Его родственники и знакомые в социальных сетях распространяют призывы о помощи в поисках. В Департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Zakon.kz уточнили, что уже развернут штаб, работают спасатели, кинологи и дроны.

Источник: Zakon.kz

Согласно опубликованной информации в Threads, Алан ушел утром на пик Молодёжный. В описании отмечено, что он был одет в черные шорты и кроссовки. Также с собой у него была красная кофта и бело-серый рюкзак:

«Его видели утром в районе там, где заканчивается асфальт на Медеу. Возможно, спустился со стороны Алма-Арасана. Если кто-либо видел его или располагает какой-либо информацией — пожалуйста, срочно свяжитесь по номеру: +77017646474. Очень нужны волонтеры, кто может пойти на поиски, люди с дронами и кинологи с собаками».

Тем временем на запрос корреспондента Zakon.kz в ДЧС заявили, что поздним вечером 27 июля в Медеуском районе началась поисково-спасательная операция.

Поступило сообщение о пропаже 20-летнего молодого человека, который утром ушел в горы и должен был вернуться к 17:00. Связь поддерживалась только через его тетю — геолокация была недоступна. По имеющейся информации, он был одет в теплую кофту, шорты и кроссовки. В это время в горах прошли дождь и град, на высоте более 4000 метров выпал снег.

Пресс-служба ДЧС Алматы

Также сказано, что поисковые работы начались в районе пика Молодёжный (4147 м).

К операции были привлечены спасатели РОСО с поста «Медео» и спасатели с контрольно-спасательного пункта «Туюк-Су».

Спасатели поднялись на «Мынжылкы» и пешком выдвинулись в сторону пика Молодёжный. Обследованы вершины Молодёжный, Титова и Т1 — следов пропавшего обнаружено не было. На плато Мынжылки развернут оперативный штаб с участием ДЧС, волонтеров и задействованным беспилотником.

Пресс-служба ДЧС Алматы

В заключительной части говорится, в готовности находится авиаборт АО «Казавиаспас», однако погодные условия: облачность выше 1800 м, грозы, порывы ветра до 20 м/с: осложняют вылет воздушного судна.

В начале июля в горах Алматы разыскивали 18-летнего парня. К сожалению, он погиб. Тело пропавшего нашли с помощью дрона.