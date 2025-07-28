Что известно о сбое в работе «Аэрофлота»: отменены десятки рейсов

Согласно сообщению авиакомпании на 11:22 отменены 49 рейсов. Ранее «Аэрофлот» предупредил о возможных сбоях в работе сервисов и необходимости внесения изменений в расписание, включая переносы и отмены рейсов. Пассажирам было рекомендовано уточнять информацию на онлайн-табло официального сайта, на экранах в аэропорту и через объявления сотрудников.
Перевозчик не раскрыл причины возникшего сбоя. В сообщении авиакомпании отмечается, что специалисты работают над минимизацией рисков для выполнения производственного плана полетов и скорейшим восстановлением штатной работы сервисов.
Киберпреступники сообщили о завершении масштабной атаки на авиакомпанию, пишут «Ведомости». В компании это заявление пока не комментировали.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия в связи со сбоем информационных систем авиакомпании «Аэрофлот» в «Шереметьево», сообщается в Telegram-канале ведомства. Вопрос соблюдения прав пассажиров при осуществлении перевозок находится на контроле ведомства.
В минувшее воскресенье, 27 июля, Ленинградская область столкнулась с беспрецедентной по масштабам атакой беспилотников, пишет РБК. По сообщению Минобороны, с 6:25 до 9:40 над регионом уничтожили 51 БПЛА, а общее число сбитых на территории страны дронов достигло 72. Впервые официально подтвержден факт гибели гражданских лиц в результате подобных атак в регионе.
Последняя масштабная атака дронов, из-за которой приостанавливали работу российские аэропорты, была зафиксирована с 19 по 22 июля. Отмены и переносы рейсов затронули 75 тыс. пассажиров, сообщал РБК. В указанный период отменили 517 рейсов, на запасные аэродромы отправлены 169 самолетов.