В Башкирии возбудили дело по факту ненадлежащего ремонта дороги

По данным пресс-служб прокуратуры РБ и СУ СКР по РБ, в 2024 году МКУ «Управление благоустройства» Бирска и ООО «Стройтехнологии» заключили муниципальный контракт по ремонту дороги на улице Ленина на сумму более 16 млн рублей. Надзорные мероприятия, проведенные совместно с УФСБ России по РБ, показали, что подрядчик взятые на себя обязательства в полном объеме не выполнил. При этом руководителем учреждения были подписаны акты выполненных работ, на основании которых произведена оплата на сумму свыше 4 млн рублей.
Бирская межрайонная прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для дачи уголовно-правовой оценки. В итоге в отношении директора МКУ «Управление благоустройства» возбудили уголовное дело по статье «злоупотребление должностными полномочиями».
Кроме того, оперуполномоченные УФСБ России по РБ выявили факт внесения данным должностным лицом заведомо ложных сведений в акты выполненных работ. В этой связи возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «служебный подлог».
Ход и результаты расследования уголовных дел находятся на контроле прокуратуры. Ранее было установлено необоснованное завышение стоимости указанного муниципального контракта, что послужило основанием для привлечения руководителя муниципального учреждения к административной ответственности по статье «изменение условий контракта». Также фигуранту было предъявлено обвинение в мошенничестве при ремонте другого объекта дорожной инфраструктуры Бирска, а также в получении взятки от представителя подрядной организации. Судом по ходатайству следователя он был заключен под стражу. Уголовные дела соединены в одно производство.