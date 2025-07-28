В Башкирии возбудили дело по факту ненадлежащего ремонта дороги

По данным пресс-служб прокуратуры РБ и СУ СКР по РБ, в 2024 году МКУ «Управление благоустройства» Бирска и ООО «Стройтехнологии» заключили муниципальный контракт по ремонту дороги на улице Ленина на сумму более 16 млн рублей. Надзорные мероприятия, проведенные совместно с УФСБ России по РБ, показали, что подрядчик взятые на себя обязательства в полном объеме не выполнил. При этом руководителем учреждения были подписаны акты выполненных работ, на основании которых произведена оплата на сумму свыше 4 млн рублей.