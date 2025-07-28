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За три дня жители Иркутской области перевели мошенникам 9,3 млн рублей

От схем аферистов пострадали 11 человек.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За три дня 11 жителей Иркутской области перевели мошенникам 9,3 миллиона рублей. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по региону, наибольшую сумму в три миллиона рублей, потерял 41-летний житель областного центра. Мужчина познакомился в интернете с девушкой, она рассказала ему о заработке на инвестициях.

— Затем с мужчиной связались псевдоброкеры и убедили его оплатить первоначальный взнос для торговли на «бирже». Поверив мошенникам, он оформлял кредиты и переводил деньги на указанные счета. Но прибыль вывести не удалось, собеседники не отвечали на звонки, — пояснили в пресс-службе полиции.

По такой же схеме были обмануты ещё двое жителей области, которые отдали аферистам в сумме более 2,2 миллиона рублей. А 20-летняя студентка поверила псевдооператору сотовой связи и решила продлить срок действия своего тарифа. Но вместо услуги лишилась 13,5 тысяч рублей. На такую же схему попался и 19-летний житель Братска, потерявший 90 тысяч рублей.