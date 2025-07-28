За три дня жители Иркутской области перевели мошенникам 9,3 млн рублей

По такой же схеме были обмануты ещё двое жителей области, которые отдали аферистам в сумме более 2,2 миллиона рублей. А 20-летняя студентка поверила псевдооператору сотовой связи и решила продлить срок действия своего тарифа. Но вместо услуги лишилась 13,5 тысяч рублей. На такую же схему попался и 19-летний житель Братска, потерявший 90 тысяч рублей.