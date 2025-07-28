В Гродно заведующий аптекой проиграл в онлайн-казино 38,1 тысячи рублей выручки. Подробности обнародовали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Удалось установить, что 29-летний мужчина в мае 2024 года устроился работать заведующим аптекой. Спустя некоторое время он начал выполнять и обязанности провизора-рецептора. В частности, мужчина отвечал за сдачу выручки в инкассацию, за обеспечение сохранности имущества.
По причине того, что белорус был зависим от азартных игр, он принял решение украсть деньги для ставок в онлайн-казино. С тех пор мужчина сдал это делать регулярно и до тех пор, пока недостачу не выявило руководство.
По кассовой книге подтвердилась большая сумма несданной выручки, а инвентаризация смогла выявить виновного.
«Например, только в один из июльских дней 2024 года прошло пять платежей в разных суммах: от 540 до 800 рублей», — заметили в ведомстве.
Установлено, что в период с 15 июля по 9 сентября прошлого года он присвоил в общей сумме 38, 1 тысячи рублей выручки и проиграл в онлайн-казино. Мужчина полностью признал вину и вернул деньги, перечислив их на расчетный счет. В отношении белоруса проводилась судебно-психиатрическая экспертиза. Результаты показали, что он страдает заболеванием в форме расстройства привычек и влечений, патологической склонности к азартным играм.
Суд Октябрьского района Гродно назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на два года со штрафом в размере 2100 рублей. Кроме того, мужчина не сможет три года занимать должности, которые связаны с учетом, хранением и распоряжением товарно-материальными ценностями.
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