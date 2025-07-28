Рецидивист с ножом ворвался в сетевой магазин в Челябинске

Сообщение о вооруженном посетителе поступила в дежурную часть ОП «Металлургический» городской полиции. В помещение сетевого магазина пришел мужчина, вот только ничего покупать он не собирался. Неизвестный достал нож и, угрожая им, потребовал от сотрудника торговой точки достать всю наличность из кассы. Однако «улов» мужчины оказался небольшим: прихватив в собой четыре тысячи рублей, он сбежал с места преступления.