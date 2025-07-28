Рецидивист с ножом ворвался в сетевой магазин в Челябинске

Мужчина решил ограбить торговую точку на улице Богдана Хмельницкого. Об этом рассказали в УМВД России по Челябинску.
Сообщение о вооруженном посетителе поступила в дежурную часть ОП «Металлургический» городской полиции. В помещение сетевого магазина пришел мужчина, вот только ничего покупать он не собирался. Неизвестный достал нож и, угрожая им, потребовал от сотрудника торговой точки достать всю наличность из кассы. Однако «улов» мужчины оказался небольшим: прихватив в собой четыре тысячи рублей, он сбежал с места преступления.
Поиск грабителя вели оперативники городского УМВД вместе с коллегами из райотдела. Сотрудники магазина рассказали полицейским приметы «гостя». По ним мужчину и нашли. В задержании также участвовали бойцы ОМОН Росгвардии.
Выяснилось, что с ножом в магазин пришел неоднократно судимый челябинец. Во время обыска у подозреваемого нашли и то самое холодное оружие, которое он использовал для угроз.
В районном отделе полиции возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Челябинца отправили в изолятор временного содержания, а скоро для него выберут меру пресечения.