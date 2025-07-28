Житель Самары устроил стрельбу возле автосервиса на Заводском шоссе

Сначала полицейские вычислили, на какой машине уехал стрелявший, а потом нашли и его. Стрельбу у автосервиса устроил самарец 1989 года рождения, который раньше не был судим. Он рассказал, что из-за имущественного спора не сдержал эмоции и травмировал оппонента.