Житель Самары устроил стрельбу возле автосервиса на Заводском шоссе

На Заводском шоссе в Самаре, возле одного из автосервисов стреляли в мужчину 1992 года рождения. В полицию об этом сообщили медики, к которым мужчина обратился за помощью. О расследовании этого происшествия рассказали в ГУ МВД Росси по Самарской области.
— Мужчина сообщил приметы того, кто причинил ему телесные повреждения, полицейские опросили свидетелей, опросили и изъяли гильзы, которые отправили на экспертизу, — следует из пресс-релиза регионального МВД.
Сначала полицейские вычислили, на какой машине уехал стрелявший, а потом нашли и его. Стрельбу у автосервиса устроил самарец 1989 года рождения, который раньше не был судим. Он рассказал, что из-за имущественного спора не сдержал эмоции и травмировал оппонента.
Пока шло расследование, мужчину заключили под стражу. Его обвиняют в хулиганстве с применением оружия, скоро это дело рассмотрит суд.