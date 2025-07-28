Прокурор требует взыскать ₽500 тысяч с отчима, истязавшего ребёнка в Перми

Прокурор потребовал взыскать 500 тысяч рублей с отчима, от которого после истязаний сбежал 9-летний пасынок в Перми, сообщает корреспондент сайта perm.aif.ru из зала суда.
Речь идёт о ситуации, которая случилась в Свердловском районе города весной 2025 года. Днём 1 марта местные жители заметили на улице босого ребёнка без верхней одежды, который сбежал от агрессивного отчима. Позже мужчина был задержан — ему предъявили обвинение по статье УК РФ «Истязание несовершеннолетнего».
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в июле материалы уголовного дела начали рассматривать в суде. 28 июля во время очередного заседания прокуратура Свердловского района также заявила в интересах ребёнка иск о компенсации морального вреда. От Евгения Овсюкова (так зовут отчима ребёнка) надзорный орган потребовал 500 тысяч рублей.
Корреспондент сайта perm.aif.ru также сообщил, что сам подсудимый согласился с исковыми требованиями. Иск приобщили к материалам уголовного дела.
Напомним, на предыдущих заседаниях суда обвиняемый давал показания, в которых он назвал причины, по которым он жестоко обращался с ребёнком, и расплакался.