Прокурор требует взыскать ₽500 тысяч с отчима, истязавшего ребёнка в Перми

Речь идёт о ситуации, которая случилась в Свердловском районе города весной 2025 года. Днём 1 марта местные жители заметили на улице босого ребёнка без верхней одежды, который сбежал от агрессивного отчима. Позже мужчина был задержан — ему предъявили обвинение по статье УК РФ «Истязание несовершеннолетнего».