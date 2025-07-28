В Красноярске закрыли нелегальный пансионат, проводивший медицинские процедуры без лицензии

Суд в Красноярске постановил о закрытии нелегального частного пансионата «Кадуцей», который располагался в жилом доме на улице Светлогорская в Советском районе.
Решение было принято по иску прокуратуры, поступившему после сообщений о серьезных нарушениях.
В ходе проверки выяснилось, что ООО «Кадуцей» предоставляло социальные услуги пожилым людям и инвалидам без необходимой медицинской лицензии. Сотрудники пансионата, где проживало восемь уязвимых граждан, проводили опасные медицинские процедуры, включая инъекции и назначение препаратов, что представляло значительную угрозу для их здоровья.
Кроме отсутствия лицензии, были выявлены серьезные нарушения санитарных норм и правил безопасности, а также нецелевое использование жилых помещений.
Суд, изучив представленные прокуратурой доказательства, удовлетворил иск полностью, и деятельность незаконного пансионата «Кадуцей» в Красноярске была прекращена.
Ранее рассказывали, что пенсионер в красноярском пансионате получил ранение из-за шутки.