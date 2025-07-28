В Красноярске закрыли нелегальный пансионат, проводивший медицинские процедуры без лицензии

В ходе проверки выяснилось, что ООО «Кадуцей» предоставляло социальные услуги пожилым людям и инвалидам без необходимой медицинской лицензии. Сотрудники пансионата, где проживало восемь уязвимых граждан, проводили опасные медицинские процедуры, включая инъекции и назначение препаратов, что представляло значительную угрозу для их здоровья.