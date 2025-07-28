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В Свирске двое друзей угнали автомобиль «Nissan AD» и попали на нем в ДТП

Они нашли ключи от машины на улице.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Свирске двое парней угнали автомобиль марки «Nissan AD» и попали на нем в ДТП. О пропаже в полицию сообщил владелец иномарки. Как сообщил местный житель, он оставил машину на парковочном месте с включенной сигнализацией. Уже на утро на привычном месте не было транспортного средства. Об этом КП-Иркутск стало известно он ГУ МВД России по Иркутской области.

— Сотрудники полиции быстро установили личности угонщиков. Они нашли ключи от автомобиля на земле, открыли его и решили покататься. Спустя два часа езды, водитель не справился с управлением, съехал в овраг и врезался с забор.

После аварии парни сбежали с места происшествия. Сейчас с ними работаю следователи. В отношении нарушителей могут завести уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». За это приятелям может грозить лишение свободы до пяти лет.