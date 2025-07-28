В Свирске двое друзей угнали автомобиль «Nissan AD» и попали на нем в ДТП

В Свирске двое парней угнали автомобиль марки «Nissan AD» и попали на нем в ДТП. О пропаже в полицию сообщил владелец иномарки. Как сообщил местный житель, он оставил машину на парковочном месте с включенной сигнализацией. Уже на утро на привычном месте не было транспортного средства. Об этом КП-Иркутск стало известно он ГУ МВД России по Иркутской области.