Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Я тебя сейчас пырну!»: угроза стоила осужденному еще нескольких лет в колонии

Осужденный в Хабаровском крае получил еще один срок за угрозу сотруднику колонии.

Источник: Комсомольская правда

Хабаровский районный суд вынес обвинительный приговор 36-летнему осужденному, отбывающему наказание в колонии строгого режима, за угрозу применения насилия в отношении сотрудника учреждения. Все произошло во время административного обхода камер штрафного изолятора, когда осужденный после замечания о беспорядке в камере схватил бритвенный станок и замахнулся на сотрудника, угрожая: «Я тебя сейчас пырну!» Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Суд квалифицировал действия мужчины по статье «Угроза насилия в отношении сотрудника места лишения свободы». Несмотря на то, что подсудимый не признал вину, суд счел доказательства достаточными и назначил дополнительное наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу. Это уже не первое подобное преступление, совершенное данным осужденным в местах лишения свободы.