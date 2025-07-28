«Я тебя сейчас пырну!»: угроза стоила осужденному еще нескольких лет в колонии

Хабаровский районный суд вынес обвинительный приговор 36-летнему осужденному, отбывающему наказание в колонии строгого режима, за угрозу применения насилия в отношении сотрудника учреждения. Все произошло во время административного обхода камер штрафного изолятора, когда осужденный после замечания о беспорядке в камере схватил бритвенный станок и замахнулся на сотрудника, угрожая: «Я тебя сейчас пырну!» Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Суд квалифицировал действия мужчины по статье «Угроза насилия в отношении сотрудника места лишения свободы». Несмотря на то, что подсудимый не признал вину, суд счел доказательства достаточными и назначил дополнительное наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Приговор вступил в законную силу. Это уже не первое подобное преступление, совершенное данным осужденным в местах лишения свободы.