Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший охранник застрелил пять человек на рынке в Бангкоке

Произошло массовое убийство на рынке в столице Таиланда. Пять человек стали жертвами бывшего охранника.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Шесть человек погибли в результате стрельбы на рынке Ор-Тор-Кор в районе Чатучак в Бангкоке. Бывший охранник открыл огонь по людям, после чего покончил с собой, сообщает тайское издание Thai Enquirer.

По данным издания, жертвами стрелка стали продавец и четверо сотрудников службы безопасности рынка. Сначала сообщалось о трех погибших. Позже в больнице умер четвертый.

Нападавшим оказался 61-летний мужчина из провинции Накхонратчасима, который ранее работал охранником в той же компании, что и трое из его жертв. В настоящее время полиция устанавливает мотивы преступника.