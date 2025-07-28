Бывший охранник застрелил пять человек на рынке в Бангкоке

Шесть человек погибли в результате стрельбы на рынке Ор-Тор-Кор в районе Чатучак в Бангкоке. Бывший охранник открыл огонь по людям, после чего покончил с собой, сообщает тайское издание Thai Enquirer.
По данным издания, жертвами стрелка стали продавец и четверо сотрудников службы безопасности рынка. Сначала сообщалось о трех погибших. Позже в больнице умер четвертый.
Нападавшим оказался 61-летний мужчина из провинции Накхонратчасима, который ранее работал охранником в той же компании, что и трое из его жертв. В настоящее время полиция устанавливает мотивы преступника.