В Башкирии исчез грибник

Как сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС, последний звонок он сделал жене вчера днём: коротко сообщил, что заблудился и не может найти дорогу обратно. Связь прервалась. Вскоре местные жители нашли его мотоцикл, брошенный у опушки леса, но самого грибника нигде не было. На поиски оперативно выдвинулись спасатели и добровольцы «Лиза Алерт».