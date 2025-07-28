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В Башкирии исчез грибник

Житель Аши, 1970 года рождения, заблудился во время «тихой охоты» в окрестностях села Казаяк Иглинского района. Его окружали только лес и полная тишина.

Как сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС, последний звонок он сделал жене вчера днём: коротко сообщил, что заблудился и не может найти дорогу обратно. Связь прервалась. Вскоре местные жители нашли его мотоцикл, брошенный у опушки леса, но самого грибника нигде не было. На поиски оперативно выдвинулись спасатели и добровольцы «Лиза Алерт».

С наступлением темноты прочёсывание местности не остановилось — наоборот, зона поиска расширялась. Дождь, холод и густой лес делали задачу крайне сложной.

Сегодня утром супруга «потеряшки» сообщила, что муж вернулся. Уставший и промокший до нитки, он провёл всю ночь у разведённого костра, чтобы не замёрзнуть. Утром сумел найти дорогу домой.