В Башкирии исчез грибник

Как сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС, последний звонок он сделал жене вчера днём: коротко сообщил, что заблудился и не может найти дорогу обратно. Связь прервалась. Вскоре местные жители нашли его мотоцикл, брошенный у опушки леса, но самого грибника нигде не было. На поиски оперативно выдвинулись спасатели и добровольцы «Лиза Алерт».
С наступлением темноты прочёсывание местности не остановилось — наоборот, зона поиска расширялась. Дождь, холод и густой лес делали задачу крайне сложной.
Сегодня утром супруга «потеряшки» сообщила, что муж вернулся. Уставший и промокший до нитки, он провёл всю ночь у разведённого костра, чтобы не замёрзнуть. Утром сумел найти дорогу домой.