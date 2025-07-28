Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петербуржец избил фельдшера, приехавшего на вызов

Делом заинтересовался Бастрыкин.

Главе СК России Александру Бастрыкину представят доклад об обстоятельствах совершения противоправных действий в отношении медицинского работника в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В СМИ появилась информация о том, что в Петербурге мужчина избил фельдшера скорой помощи, который приехал на вызов. ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои).

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Павлу Выменцу доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.