«Аэрофлот» отменил еще семь рейсов

«Дополнительная информация по рейсам в/из Шереметьево. Отменены рейсы: SU1572/1573 Москва — Элиста — Москва, SU1346/1347 Москва — Кировск — Москва, SU1018/1019 Москва — Калининград — Москва, SU1962/1963 Москва — Астана — Москва, SU1490/1491 Москва — Красноярск — Москва, SU1122/1123 Москва — Сочи — Москва, SU1124/1125 Москва — Сочи — Москва», — сказано в сообщении.
Ранее «Аэрофлот» предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 42 рейса.
Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту «Шереметьево».