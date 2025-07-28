Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре вспыхнула сухая трава на острове Зелененький 28 июля

28 июля 2025 года в 07:13 в Красноглинском районе Самары на острове Зелененький произошло возгорание сухой травы.

28 июля 2025 года в 07:13 в Красноглинском районе Самары на острове Зелененький произошло возгорание сухой травы. К месту происшествия незамедлительно выехали пожарные подразделения.

К 10:57 огонь удалось локализовать на площади 200 квадратных метров. В тушении пожара участвовали 10 сотрудников МЧС.

Как стало известно, при происшествии никто не пострадал.

Ранее мы писали о том, что во дворе дома номер 59 на улице Некрасовской, расположенного в старой части города, вспыхнул пожар, который был быстро локализован сотрудниками МЧС.

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.