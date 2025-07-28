В Самаре вспыхнула сухая трава на острове Зелененький 28 июля

28 июля 2025 года в 07:13 в Красноглинском районе Самары на острове Зелененький произошло возгорание сухой травы. К месту происшествия незамедлительно выехали пожарные подразделения.
К 10:57 огонь удалось локализовать на площади 200 квадратных метров. В тушении пожара участвовали 10 сотрудников МЧС.
Как стало известно, при происшествии никто не пострадал.
Ранее мы писали о том, что во дворе дома номер 59 на улице Некрасовской, расположенного в старой части города, вспыхнул пожар, который был быстро локализован сотрудниками МЧС.
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