Приговор организатору тура на Эльбрус, где погибли люди, оставили в силе

Следователи пришли к выводу, что организатор восхождения Денис Алимов знал, что часть привлеченных им проводников не соответствует квалификационным требованиям, также не было принято во внимание, что в сентябре погодные условия неблагоприятны для прохождения маршрута на западную вершину Эльбруса с юга. Кроме того, организаторы не оценили уровень подготовки, амуниции и состояние здоровья участников группы. После ухудшения погоды проводники не смогли собственными силами спустить всю группу к исходной точке и своевременно организовать эвакуацию.