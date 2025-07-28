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Пятерых человек задержали после убийства теленка на ферме под Петербургом

В Гатчинском районе застрелили парнокопытное животное.

Днем 27 июля в деревне Бугры Гатчинского района неизвестные убили теленка, принадлежавшего 39-летней хозяйке местной фермы. Его тело с простреленной головой обнаружили в поле. Предпринимательница заявила, что «доброжелатели» могли выпустить пулю в животное со второго этажа дома, расположенного неподалеку, после чего скрыться на BMW. Полиция приступила к поиску подозреваемых. О подробностях сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

— Спустя несколько часов после случившегося возле того самого дома, откуда, предположительно, велась стрельба, задержали пятерых человек, — рассказали в ведомстве.

Подозреваемым от 19 до 34 лет. Они приехали из Поволжья. Полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего.