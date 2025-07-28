Пятерых человек задержали после убийства теленка на ферме под Петербургом

Днем 27 июля в деревне Бугры Гатчинского района неизвестные убили теленка, принадлежавшего 39-летней хозяйке местной фермы. Его тело с простреленной головой обнаружили в поле. Предпринимательница заявила, что «доброжелатели» могли выпустить пулю в животное со второго этажа дома, расположенного неподалеку, после чего скрыться на BMW. Полиция приступила к поиску подозреваемых. О подробностях сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.