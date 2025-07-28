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Трагедия на отдыхе в Италии: Гражданин Молдовы скончался после морской прогулки на глазах жены и детей

Прибывшие на место спасатели вытащили нашего соотечественника из воды и попытались реанимировать, однако безуспешно.

Источник: Комсомольская правда

Трагедия произошла в Италии: на днях молдаванин скончался на глазах у своей семьи в курортном городке Лидо-делле-Национи.

51-летний уроженец Молдовы с семьёй возвращался на берег после морской прогулки. Мужчина нёс плавательные средства и сопровождал детей. Внезапно молдаванин упал в воду и перестал подавать признаки жизни, пишет местная пресса.

Предположительно, у мужчины произошла остановка сердца. Прибывшие на место спасатели вытащили нашего соотечественника из воды и попытались реанимировать, однако безуспешно.

Для выяснения всех обстоятельств случившегося назначена экспертиза.

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