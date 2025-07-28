Трагедия произошла в Италии: на днях молдаванин скончался на глазах у своей семьи в курортном городке Лидо-делле-Национи.
51-летний уроженец Молдовы с семьёй возвращался на берег после морской прогулки. Мужчина нёс плавательные средства и сопровождал детей. Внезапно молдаванин упал в воду и перестал подавать признаки жизни, пишет местная пресса.
Предположительно, у мужчины произошла остановка сердца. Прибывшие на место спасатели вытащили нашего соотечественника из воды и попытались реанимировать, однако безуспешно.
Для выяснения всех обстоятельств случившегося назначена экспертиза.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Власти бережно взращивают «холокост по-молдавски»: Но, основанный на фальшивках, формальный «поезд боли» на главной площади Кишинева сегодня никому уже не интересен.
Сквозь призму депортаций бережно взращивается и лелеется ненависть не только ко всему нашему общему советскому прошлому, но и к сегодняшней России [видео] (далее…).
В Кишиневе старушка торгует с асфальта поношенными вещами, которые никто не покупает: «Очень тяжело жить сегодня, умереть надо уже, хватит…».
Лариса Ивановна проработала всю жизнь, а пенсия у нее всего две тысячи леев [видео] (далее…).
Премьер Молдовы Речан сбежал от народа в Тараклии: Чтобы не допустить мирных граждан на встречу с главой кабмина, полиция задерживала активистов, била простых людей, блокировала центр города.
Народ встретил премьера вениками, предложив выметаться из Тараклии (далее…).