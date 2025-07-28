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Баловались с порохом: в башкирской деревне подростки случайно подожгли сами себя

В Башкирии баловались с порохом и подожгли себя.

Источник: Комсомольская правда

В деревне Бриштамак Белорецкого района Башкирии произошел несчастный случай с группой подростков. По информации министра здравоохранения республики Айрата Рахматуллина, дети баловались с поджогом пороха, что привело к возгоранию одежды.

В результате инцидента подростки получили термические ожоги лица, у одного из пострадавших также зафиксирован ожог глаз. В настоящее время все пострадавшие госпитализированы в Республиканский ожоговый центр, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

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