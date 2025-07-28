В Омске раскрыта кража велосипеда: соседка продала похищенное за 5 тысяч рублей

Жительница Советского округа Омска обратилась в полицию с заявлением о краже велосипеда, который она оценила в 5 тысяч рублей. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, потерпевшая хранила транспортное средство без присмотра на первом этаже в подъезде дома на улице 22-го Апреля. Пропажу женщина обнаружила утром.
Благодаря оперативным действиям полиции очень скоро удалось найти преступницу. Ею оказалась 35-летняя соседка потерпевшей. Ранее женщина неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления. По ее словам, сначала она попыталась сдать украденный велосипед в ломбард, а затем продала его случайному прохожему за 5 тысяч рублей.
По факту кражи дознавателем возбуждено уголовное дело, женщину ждет судебное разбирательство. Интересно, что велосипед не был пристегнут на замок, что и стало главным мотивом для совершения кражи. В полиции еще раз напоминают, что омичи сами провоцируют преступников на совершении кражи, оставляя ценные вещи, в том числе и велосипеды в общественных местах без необходимых антиугонных приспособлений.
Ранее мы писали, что суд обязал расселить омичей из смертельно опасного дома.