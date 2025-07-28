В Омске раскрыта кража велосипеда: соседка продала похищенное за 5 тысяч рублей

По факту кражи дознавателем возбуждено уголовное дело, женщину ждет судебное разбирательство. Интересно, что велосипед не был пристегнут на замок, что и стало главным мотивом для совершения кражи. В полиции еще раз напоминают, что омичи сами провоцируют преступников на совершении кражи, оставляя ценные вещи, в том числе и велосипеды в общественных местах без необходимых антиугонных приспособлений.