Молодая хабаровчанка пойдет под суд за роль курьера мошенников

Куратор дал ей задание подойти на автостоянке к женщине и взять у нее сумку. Затем следовало пройти определенным маршрутом и оставить сумку под припаркованным в обозначенном месте автомобиле. Как было установлено позже, в ней лежало около 19 миллионов. Жертва — 77-летняя предпринимательница. Ее убедили мошенники не только передать эту сумму, но и переводить на «безопасные счета». Общий ущерб превысил 31 миллион рублей.