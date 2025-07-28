Молодая хабаровчанка пойдет под суд за роль курьера мошенников

Молодая хабаровчанка обвиняется в передаче мошенникам почти 19 миллионов рублей, отданных пожилой жертвой аферистов.
Как сообщили в УМВД России по г. Хабаровску, установлена причастность 20-летней горожанки к хищению у пожилой женщины 18 миллионов 900 тысяч рублей.
Осенью прошлого года с девушкой связался знакомый, предложивший подработку. Хабаровчанка трудилась продавцом в продуктовом и была не против подзаработать. Ей надо было встречаться с людьми, брать у них наличку и переводить третьим лицам. По словам горожанки, она думала, что помогает приятелю в виртуальном бизнесе.
Куратор дал ей задание подойти на автостоянке к женщине и взять у нее сумку. Затем следовало пройти определенным маршрутом и оставить сумку под припаркованным в обозначенном месте автомобиле. Как было установлено позже, в ней лежало около 19 миллионов. Жертва — 77-летняя предпринимательница. Ее убедили мошенники не только передать эту сумму, но и переводить на «безопасные счета». Общий ущерб превысил 31 миллион рублей.
Выступившей в роли курьера предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Еще один участник аферы — мужчина, забравший сумку с деньгами, установлен и объявлен в федеральный розыск.