Самарский таможенник подозревается в злоупотреблении полномочиями

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего ведущего инспектора отдела таможенного контроля Самарской области. Как стало известно 28 июля 2025 года, чиновник обвиняется в злоупотреблении служебным положением.
По версии следствия, в течение 2024 года должностное лицо систематически не принимало мер по пресечению незаконного ввоза на территорию страны товаров, оборот которых запрещен российским законодательством. В настоящее время проводятся следственные действия с привлечением специалистов антикоррупционного подразделения таможенной службы региона.
Расследование уголовного дела, квалифицированного по статье 286 Уголовного кодекса РФ, продолжается под контролем Центрального межрегионального следственного управления СК России.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.