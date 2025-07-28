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Брестчанина за долг в 150 рублей вывезли в лес и заставили копать себе яму

Помимо возврата основного долга злоумышленники требовали от своей жертвы передать им еще три тысячи белорусских рублей.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Двое молодых мужчин стали фигурантами уголовного дела — их подозревают в вымогательстве с применением насилия, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Как пояснили в СК, данный случай связан с конфликтом из-за денежного долга, а события разворачивались в Бресте, все участники — местные жители.

«Потерпевший ранее занял средства у 27-летнего знакомого. Часть суммы была возвращена и остаток задолженности составлял около 150 рублей», — говорится в Telegram-канале комитета.

Вечером 23 июля «кредитор» явился в квартиру должника — произошла ссора, которая переросла в избиение последнего. Но на этом гость не успокоился — воспользовавшись телефоном, он позвал своего 23-летнего подельника.

Усадив жертву в машину, мужчины вывезли его за город в лесной массив, где продолжили вымогательство.

«Злоумышленники избивали должника и под угрозой расправы заставили копать яму. Помимо возврата долга, они потребовали передать им дополнительно 3 тысячи рублей», — рассказали в СК.

Однако потерпевшему удалось в определенный момент вырваться — он убежал и сообщил о произошедшем правоохранителям, вымогатели вскоре были задержаны.

Как сообщили в Следственном комитете, в отношении «кредитора» и его подельника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 208 (вымогательство, совершенное группой лиц, с применением насилия) Уголовного кодекса Беларуси, проводятся следственные действия.