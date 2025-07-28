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В Самарской области проверяют жалобы на жестокое обращение с 7-летним мальчиком

Прокуратура Самарской области организовала проверку по факту поступившей информации о возможном жестоком обращении с несовершеннолетним.

Прокуратура Самарской области организовала проверку по факту поступившей информации о возможном жестоком обращении с несовершеннолетним.

Поводом стало обращение в Telegram-канале «Воронцова вещает», где сообщалось, что 7-летний Никита из общежития на улице Парниковая, 8а, в самарском ЖК «Волгарь» несколько раз приходил в ветеринарную клинику с просьбой о помощи.

По данным прокуратуры Куйбышевского района сейчас проводится проверка, в рамках которой оценят действия органов профилактики и социальной защиты — насколько своевременно и полно они реагировали на сигналы.

Как уточнила администрация Самары, семья находится на сопровождении у специалистов Комплексного центра социального обслуживания с 2023 года — как находящаяся в трудной жизненной ситуации.

Основанием стал сигнал соседей о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. За это время оснований для лишения родительских прав не возникло.

28 июля специалисты Департамента опеки и социальной поддержки посетят семью.

В зависимости от выявленных обстоятельств будет принято решение: либо семью поставят на особый учёт, либо при наличии угрозы жизни и здоровью ребёнка — незамедлительно изымут. Решение примут на месте.

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