В Самарской области проверяют жалобы на жестокое обращение с 7-летним мальчиком

Поводом стало обращение в Telegram-канале «Воронцова вещает», где сообщалось, что 7-летний Никита из общежития на улице Парниковая, 8а, в самарском ЖК «Волгарь» несколько раз приходил в ветеринарную клинику с просьбой о помощи.