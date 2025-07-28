В Самарской области горела усадьба Орлова-Давыдова 27 июля

27 июля 2025 года в 14:55 в селе Усолье Шигонского района зафиксировано возгорание кровли заброшенного здания, относящегося к архитектурному комплексу «Графские развалины Орлова-Давыдова». На место происшествия оперативно прибыли сотрудники пожарно-спасательной части № 180.
Огнеборцы установили, что площадь возгорания составила 10 м². Для ликвидации пожара был задействован один ствол «Б». Благодаря слаженным действиям, открытое горение удалось локализовать к 15:15, а полностью ликвидировать — к 15:17.
В тушении участвовали три специалиста пожарно-спасательного отряда № 37. Жертв и пострадавших нет. Специалисты приступили к установлению причин происшествия.
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