Количество ДТП в Казани заметно снизилось за пять лет

Несмотря на снижение всех показателей аварийности, на территории Казани за 2024-й выявили 68 аварийно-опасных участков: из них 26 участков — места концентрации ДТП, 17 — зоны аварийности, 9 участков — с погибшими, а также 16 потенциально опасных. Для ликвидации очагов аварийности и снижения тяжести последствий все аварийные участки проанализировали, сформированы мероприятия по устранению опасности, уточнил Шакиров.