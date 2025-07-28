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Количество ДТП в Казани заметно снизилось за пять лет

Предпринимаемые меры по снижению аварий дают свои результаты.

В столице Татарстана за последние пять лет снизилось количество дорожно-транспортных происшествий на 28%, количество пострадавших и погибших — на 26%. Представил статистику на деловом понедельнике заместитель руководителя исполкома Ильдар Шакиров.

В первом полугодии 2025-го зафиксировали в столице 534 ДТП. В них погибли восемь человек, 649 травмированы. Снижены при этом все основные показатели аварийности — в сравнении с аналогичным периодом 2024-го.

Несмотря на снижение всех показателей аварийности, на территории Казани за 2024-й выявили 68 аварийно-опасных участков: из них 26 участков — места концентрации ДТП, 17 — зоны аварийности, 9 участков — с погибшими, а также 16 потенциально опасных. Для ликвидации очагов аварийности и снижения тяжести последствий все аварийные участки проанализировали, сформированы мероприятия по устранению опасности, уточнил Шакиров.

В Казани установили новые проекционные пешеходные переходы, осевые ограждения, дорожные знаки, искусственное освещение. Были обустроены тротуары и подходы к переходам. Работы на сегодня завершены.

Не дожидаясь итогов 2025 года, приступили к разработке мероприятий по ликвидации очагов аварийности по итогам прошедшего периода. В Госавтоинспекции определили 4 таких участка. Необходимые меры на них примут в ближайшие дни, заявил Шакиров.

Он также подчеркнул, что, благодаря поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова и мэра Казани Ильсура Метшина, на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения и развитию транспортной инфраструктуры направляют ежегодно значительные средства.

Благодаря поддержке со стороны столицы и республики, к началу учебного года также установят светофорные объекты на трех проблемных участках городских перекрестков.