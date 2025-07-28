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Прокуратура начала проверку после падения лифта в многоквартирном доме

Лифт сорвался на Сельме вечером 26 июля.

26 июля текущего года вечером в многоквартирном доме по ул. Фермора в Калининграде произошло падение лифта, в котором находились 5 человек, один из них получил травму ноги.

«Прокуратурой Ленинградского района города Калининграда по данному факту организована проверка, в рамках которой будет дана оценка деятельности организации, осуществляющей управление общим имуществом в многоквартирном доме, соблюдению нормативных требований, регламентирующих безопасное использование лифтового оборудования», — сообщили в ведомстве.