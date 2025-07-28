Обвиняемую в убийстве Далера опекуна Наумову приговорили к 24 годам колонии

Вечером 2 декабря 2022 года, как утверждает следствие, обвиняемая связала руки и ноги мальчика, избила его, а затем опустила в ванную и удерживала под водой, из-за чего он задохнулся. С декабря 2022 года по июнь 2023 года ВероникаНаумова незаконно получила выплату на умершего ребенка общей суммой в 119 тыс. руб. Даниилу Егольникову прокурор попросил назначить 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Вину в истязаниях мальчика он признал.