Росгвардейцы помогли 80-летней омичке вернуться к родным

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Омской области оказали помощь 80-летней жительнице города, которая заблудилась во время прогулки. Пожилая женщина, страдающая потерей памяти, не смогла самостоятельно найти дорогу домой.
К правоохранителям — прапорщику Дмитрию К. и сержанту Степану Г. — обратились местные жители, заметившие плутавшую пенсионерку. Несмотря на усилия неравнодушных граждан, помочь женщине самостоятельно определить свое местонахождение не удалось. В ходе беседы с росгвардейцами она рассказала, что вышла из дома в поисках документов, но затем заблудилась. К сожалению, женщина не смогла назвать ни свою фамилию, ни адрес проживания.
Убедившись, что состояние здоровья пенсионерки не вызывает опасений, сотрудники Росгвардии доставили ее в отдел полиции. Там правоохранителям удалось установить ее личность и связаться с родственниками. Женщину благополучно передали семье.