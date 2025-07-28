Росгвардейцы помогли 80-летней омичке вернуться к родным

К правоохранителям — прапорщику Дмитрию К. и сержанту Степану Г. — обратились местные жители, заметившие плутавшую пенсионерку. Несмотря на усилия неравнодушных граждан, помочь женщине самостоятельно определить свое местонахождение не удалось. В ходе беседы с росгвардейцами она рассказала, что вышла из дома в поисках документов, но затем заблудилась. К сожалению, женщина не смогла назвать ни свою фамилию, ни адрес проживания.