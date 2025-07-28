«У твоих родителей будут проблемы, но мы поможем»: мошенники обманули десятиклассницу и ее мать

Мошенники связались с девочкой от имени сотрудников школы. Под предлогом «перерегистрации» в электронном дневнике они убедили подростка продиктовать код из SMS-сообщения. Вскоре после этого с ней связалась «служба безопасности банка», которая сообщила, что ее обманули мошенники, и что названный код предоставил злоумышленникам доступ к счетам родителей.