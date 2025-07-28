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«У твоих родителей будут проблемы, но мы поможем»: мошенники обманули десятиклассницу и ее мать

Мошенники обманули десятиклассницу и ее мать в Иркутске.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске произошел очередной случай мошенничества, жертвой которого стала десятиклассница и ее мать. Аферисты, выдавая себя за работников школы, смогли выманить у семьи крупную сумму денег. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

Мошенники связались с девочкой от имени сотрудников школы. Под предлогом «перерегистрации» в электронном дневнике они убедили подростка продиктовать код из SMS-сообщения. Вскоре после этого с ней связалась «служба безопасности банка», которая сообщила, что ее обманули мошенники, и что названный код предоставил злоумышленникам доступ к счетам родителей.

Для того чтобы убедить жертву не разглашать детали произошедшего, мошенники сообщили, что родительские деньги были переведены на счета запрещенных в стране организаций и что семья может стать фигурантами уголовного дела.

«У твоих родителей будут проблемы, но мы поможем», — сообщили аферисты. Только вот все нужно было держать в строжайшей тайне. Иначе на взрослых моментально заведут уголовное дело.

Находясь под психологическим давлением, девочка взяла телефон матери и перевела крупную сумму денег на указанные счета. В результате злоумышленники смогли выманить у семьи 450 тысяч рублей.