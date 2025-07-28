Смертельное ДТП с участием Range Rover произошло в Талдыкоргане

Кадры с места аварии опубликовал Instagram*-паблик krisp.tdk.media. Как сообщили в ДП области Жетісу, возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия.
«По предварительным данным, водитель автомобиля Range Rover, двигаясь по перекрестку улиц Желтоксан и Каблиса Жырау, проигнорировал запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Toyota», — рассказали в ведомстве.
В результате ДТП одна из пассажирок скончалась на месте. Водителя и двух других пассажиров доставили в больницу. Все транспортные средства помещены на специализированную стоянку для проведения следственных действий.
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