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Смертельное ДТП с участием Range Rover произошло в Талдыкоргане

В Сети появились кадры из Талдыкоргана, где на перекрестке улиц произошло смертельное ДТП. Как рассказали в полиции, Range Rover проехал на «красный» и спровоцировал аварию, передает NUR.KZ.

Источник: Соцсети

Кадры с места аварии опубликовал Instagram*-паблик krisp.tdk.media. Как сообщили в ДП области Жетісу, возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Range Rover, двигаясь по перекрестку улиц Желтоксан и Каблиса Жырау, проигнорировал запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Toyota», — рассказали в ведомстве.

В результате ДТП одна из пассажирок скончалась на месте. Водителя и двух других пассажиров доставили в больницу. Все транспортные средства помещены на специализированную стоянку для проведения следственных действий.

* запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.