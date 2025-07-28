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В Самаре производителям ядовитого «Мистера Сидра» продлили арест до 10 ноября

В Красноглинском районном суде Самары рассматривается громкое уголовное дело о массовом отравлении сидром под брендами «Мистер Сидр» и «Лето сидр».

В Красноглинском районном суде Самары рассматривается громкое уголовное дело о массовом отравлении сидром под брендами «Мистер Сидр» и «Лето сидр». В 2023 году от него погибли 50 человек, еще 66 были госпитализированы.

На скамье подсудимых 42-летний Анар Гусейнов, руководивший производством, и 36-летний Артем Айрапетян, поставлявший спирт, в котором эксперты нашли смертельный метанол. Их обвиняют по части 3 статьи 238 УК РФ производство и сбыт опасной продукции, повлекший смерть двух и более лиц.

По версии следствия, вместо натурального яблочного сусла обвиняемые использовали растворимый сок и нелегальный спирт, предположительно похищенный со склада МВД. Всего было продано свыше 30 тысяч литров напитка.

28 июля в суде ожидались прения сторон, но заседание перенесли на 8 сентября из-за неявки представителя юридического лица, привлеченного к делу. По ходатайству прокурора Гусейнов и Айрапетян останутся под стражей до 10 ноября 2025 года.

Потерпевшие семьи из нескольких регионов России намерены добиваться компенсаций. Некоторые готовят иски на миллионы рублей, пишет «КП-Самара».

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