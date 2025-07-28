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Шестерых закладчиков интернет-наркошопа задержали в Минске

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники столичного наркоконтроля при силовой поддержке спецподразделений ГУВД и МВД за незаконный оборот наркотиков задержали шестерых мужчин в возрасте от 26 до 36 лет. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Правоохранители установили, что задержанные, среди которых повар, директор и юрисконсульт частной организации, стали закладчиками интернет-магазина по продаже наркотиков. Преступную подработку задержанные нашли в мессенджере. По заданию кураторов они распространяли товар в Минске и Минском районе. Мужчины забирали из тайников крупные партии наркотиков, делили на мелкие дозы и оставляли закладки в лесных массивах. При них и в тайниках оперативники обнаружили и изъяли более 700 г гашиша и свыше 70 г марихуаны.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков.