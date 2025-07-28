При обрушении подъезда дома в Астрахани пострадали минимум три человека

Телеграм-каналы SHOT и Mash со ссылкой на местных жителей пишут, что причиной трагедии могло стать размывание фундамента грунтовыми водами. По их словам, подвал здания был затоплен в течение долгого времени, однако на жалобы жильцов коммунальные службы не реагировали.