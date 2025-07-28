При обрушении подъезда дома в Астрахани пострадали минимум три человека

В Астрахани, в Ленинском районе города, произошло частичное обрушение подъезда в пятиэтажном жилом доме по улице Ляхова, 6. Известно, как минимум о трех пострадавших, спасатели продолжают разбор завалов.
По предварительным данным оперативных служб, которые цитирует ТАСС, причиной обрушения мог стать взрыв бытового газа.
Как сообщает РИА Новости, здание было признано аварийным еще в 2019 году, а его возраст превышает 60 лет. Процесс расселения жильцов начался только в текущем году.
По информации ТАСС, в доме, который имел статус семейного общежития, также располагались ветеринарная клиника и спортивный клуб. На месте обрушения работают все экстренные службы. Для координации аварийно-спасательных работ развернут оперативный штаб.