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При обрушении подъезда дома в Астрахани пострадали минимум три человека

Рухнул пятиэтажки в Астрахани, несколько человек госпитализированы, десятки эвакуированы. Спасатели ведут поиск людей под завалами.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Астрахани, в Ленинском районе города, произошло частичное обрушение подъезда в пятиэтажном жилом доме по улице Ляхова, 6. Известно, как минимум о трех пострадавших, спасатели продолжают разбор завалов.

По данным МЧС, которые приводит агентство ТАСС, из дома были эвакуированы 15 человек. Сейчас сотрудники ведомства разбирают обрушенные конструкции объемом в несколько сотен кубометров. Телеграм-канал SHOT сообщает, что трое пострадавших госпитализированы в Александро-Мариинскую областную больницу.

По предварительным данным оперативных служб, которые цитирует ТАСС, причиной обрушения мог стать взрыв бытового газа.

Телеграм-каналы SHOT и Mash со ссылкой на местных жителей пишут, что причиной трагедии могло стать размывание фундамента грунтовыми водами. По их словам, подвал здания был затоплен в течение долгого времени, однако на жалобы жильцов коммунальные службы не реагировали.

Как сообщает РИА Новости, здание было признано аварийным еще в 2019 году, а его возраст превышает 60 лет. Процесс расселения жильцов начался только в текущем году.

По информации ТАСС, в доме, который имел статус семейного общежития, также располагались ветеринарная клиника и спортивный клуб. На месте обрушения работают все экстренные службы. Для координации аварийно-спасательных работ развернут оперативный штаб.