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Иностранец задержан за попытку незаконного вывоза золота из Красноярска

В аэропорту Красноярска был предотвращен незаконный вывоз золотых самородков.

В аэропорту Красноярска был предотвращен незаконный вывоз золотых самородков. Об этом сообщает Красноярская таможня.

35-летний пассажир рейса Красноярск — Ташкент попытался пройти через «зеленый коридор», уверяя таможенников в отсутствии товаров, подлежащих ограничению или запрету при пересечении границы.

Однако, при проверке, сотрудники таможни обнаружили тайник с золотыми самородками весом 8,36 граммов, спрятанными под чехлом мобильного телефона. Оценочная стоимость драгоценных металлов составила 48 тысяч рублей.

На мужчину было возбуждено административное дело по части 2 статьи 16.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (незаконное перемещение товаров). Золото было конфисковано.

Иностранец заявил, что нашел самородки. Информация о происшествии была передана в транспортную полицию для дальнейшего разбирательства.

Ранее рассказывали, что в Норильске женщина получила три года условно за идею прописать иностранцев.