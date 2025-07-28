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В Самарской области конфисковали 414 литров нелегального алкоголя

24 июля 2025 года в Тольятти по обращению местного жителя проведена масштабная проверка одной из торговых точек.

24 июля 2025 года в Тольятти по обращению местного жителя проведена масштабная проверка одной из торговых точек. В ходе контрольных мероприятий сотрудники регионального Минпромторга обнаружили и изъяли 414 литров алкогольной продукции, находившейся в незаконном обороте.

Нарушителем оказался индивидуальный предприниматель, в отношении которого уже возбуждено административное производство. Санкции за подобные правонарушения предусматривают значительные штрафы и возможное приостановление деятельности.

Специалисты ведомства подчеркивают, что подобные рейды — часть системной работы по очистке рынка от контрафакта. Реализация нелегального алкоголя не только лишает бюджет законных доходов, но и создает прямую угрозу для потребителей — в подобной продукции часто обнаруживаются опасные для здоровья примеси.

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