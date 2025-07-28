Столичной школьнице за работу закладчицей грозит до 20 лет лишения свободы

Во время допроса девушка призналась, что изначально не знала, что находится в свертках. Когда она решила об этом спросить, то «наниматель» разрешил попробовать содержимое одного из них и даже рассказал, как это сделать. Тогда она осознала, что работает наркокурьером. Однако, желая заработать, школьница продолжила преступную деятельность.