Столичной школьнице за работу закладчицей грозит до 20 лет лишения свободы

По данным следствия, в апреле этого года 14-летняя учащаяся одной из столичных школ вошла в состав организованной преступной группы по продаже психотропов. В Telegram ей написал неизвестный и предложил «работу». Школьница должна была забирать свертки, а после раскладывать их в Минске. Подросток согласилась. В течение нескольких недель она распространяла запрещенные вещества.
Во время допроса девушка призналась, что изначально не знала, что находится в свертках. Когда она решила об этом спросить, то «наниматель» разрешил попробовать содержимое одного из них и даже рассказал, как это сделать. Тогда она осознала, что работает наркокурьером. Однако, желая заработать, школьница продолжила преступную деятельность.
Очередную закладку подросток сделала 13 мая в одном из парков, где ее и задержали сотрудники наркоконтроля. В дальнейшем она показала места, где впоследствии были изъяты закладки с особо опасным психотропным веществом альфа-PVP.
Изучение личности школьницы показало, что она воспитывалась в неполной семье, на профилактических учетах никогда не состояла и в поле зрения правоохранительных органов ранее не попадала.
По результатам расследования несовершеннолетней предъявлено обвинение по ч.4 ст. 328 (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение, перевозка психотропных веществ, совершенные в отношении особо опасных психотропных веществ в крупном размере организованной группой) УК. С санкции прокурора к ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Школьнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет.
Правоохранители напоминают, что в нашей стране уголовная ответственность за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта наступает с 14 лет.