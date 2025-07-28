В Челябинской области легковушка опрокинула грузовую «ГАЗель», пострадали два человека

Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано на дороге Чебаркуль — Миасс.
На участке, где проводятся дорожные работы, произошло лобовое столкновение грузовой «ГАЗели» и Nissan Almera.
«Дежурное отделение ПЧ № 103 обнаружило после лобового столкновения автомобиль “ГАЗель”, который лежал на боку в кювете, и Nissan Almera, находившийся на проезжей части с многочисленными повреждениями передней части», — рассказали в Противопожарной службе региона.
Специалисты вызвали скорую помощь, вскрыли у машин капоты, обесточили и извлекли АКБ, тем самым предотвратили самовозгорание автомобилей. Также огнеборцы помогли пассажиру «ГАЗели» покинуть перевернутый автомобиль.
В результате ДТП водитель и пассажир грузового транспортного средства были госпитализированы с переломами конечностей, водитель иномарки от госпитализации отказался. Обстоятельства устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.