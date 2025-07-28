В Челябинской области легковушка опрокинула грузовую «ГАЗель», пострадали два человека

«Дежурное отделение ПЧ № 103 обнаружило после лобового столкновения автомобиль “ГАЗель”, который лежал на боку в кювете, и Nissan Almera, находившийся на проезжей части с многочисленными повреждениями передней части», — рассказали в Противопожарной службе региона.