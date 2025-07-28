Омичка не смогла обжаловать в кассации свой приговор о мошенничестве на 1,7 млн рублей

Теперь же Восьмой кассационный суд с более ранними судебными решениями согласился и оставил кассацию без удовлетворения. Ранее мы писали, что суд оштрафовал оператора сотовой связи на 600 тыс. рублей за пропуск звонков с подменных номеров на номер жителя Омской области. Это позволило злоумышленникам получить в его личный кабинет на «Госуслугах», заблокировав ему доступ к собственному аккаунту.