Омичка не смогла обжаловать в кассации свой приговор о мошенничестве на 1,7 млн рублей

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции по жалобе адвоката рассмотрел законность приговора Ленинского райсуда Омска в отношении 21-летней омички. Ранее ее признали виновной по частям 2, 3 статьи 159 УК («Мошенничество»).
Суд установил, что обвиняемая входила в группу, обманывавшую пожилых граждан через дистанционное мошенничество по схеме «родственник попал в беду».
"Соучастники звонили пенсионерам, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и сообщали ложную информацию о якобы совершении их родственниками ДТП и необходимости передачи денег для возмещения ущерба.
Осужденная, выступая в роли курьера, приезжала к потерпевшим, забирала деньги, часть из которых оставляла себе, а остальные переводила на счет, указанный сообщниками", — сообщает облпрокуратура.
В результате 8 потерпевшим группа причинила ущерб на сумму в целом более 1,7 млн рублей. Вину в преступления омичка так и не признала.
С учетом мнения прокурора суд ей наказание в 3 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также ее обязали в полном объеме возместить пострадавшим ущерб. Судебная коллегия по уголовным делам Омского облсуда приговор девушке после решения райсуда признал законным.
Теперь же Восьмой кассационный суд с более ранними судебными решениями согласился и оставил кассацию без удовлетворения. Ранее мы писали, что суд оштрафовал оператора сотовой связи на 600 тыс. рублей за пропуск звонков с подменных номеров на номер жителя Омской области. Это позволило злоумышленникам получить в его личный кабинет на «Госуслугах», заблокировав ему доступ к собственному аккаунту.