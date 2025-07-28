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Омичка не смогла обжаловать в кассации свой приговор о мошенничестве на 1,7 млн рублей

Ранее приговор ей вынес райсуд, облсуд оставил его в силе, ныне же кассация ничего уже тоже не изменила.

Источник: Комсомольская правда

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции по жалобе адвоката рассмотрел законность приговора Ленинского райсуда Омска в отношении 21-летней омички. Ранее ее признали виновной по частям 2, 3 статьи 159 УК («Мошенничество»).

Суд установил, что обвиняемая входила в группу, обманывавшую пожилых граждан через дистанционное мошенничество по схеме «родственник попал в беду».

"Соучастники звонили пенсионерам, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и сообщали ложную информацию о якобы совершении их родственниками ДТП и необходимости передачи денег для возмещения ущерба.

Осужденная, выступая в роли курьера, приезжала к потерпевшим, забирала деньги, часть из которых оставляла себе, а остальные переводила на счет, указанный сообщниками", — сообщает облпрокуратура.

В результате 8 потерпевшим группа причинила ущерб на сумму в целом более 1,7 млн рублей. Вину в преступления омичка так и не признала.

С учетом мнения прокурора суд ей наказание в 3 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также ее обязали в полном объеме возместить пострадавшим ущерб. Судебная коллегия по уголовным делам Омского облсуда приговор девушке после решения райсуда признал законным.

Теперь же Восьмой кассационный суд с более ранними судебными решениями согласился и оставил кассацию без удовлетворения. Ранее мы писали, что суд оштрафовал оператора сотовой связи на 600 тыс. рублей за пропуск звонков с подменных номеров на номер жителя Омской области. Это позволило злоумышленникам получить в его личный кабинет на «Госуслугах», заблокировав ему доступ к собственному аккаунту.