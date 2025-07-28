На трех жителей Петербурга завели дело за осквернение памятника

По данным следствия, в ночь на 28 июля трое местных жителей осквернили памятник блокадному трамваю, расположенному на проспекте Стачек. Фигуранты забрались на его крышу, сломали памятную табличку и несколько иных деталей. Один из них снимал происходящее на видео.