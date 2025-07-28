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Нетрезвого мужчину на угнанном микроавтобусе задержали в Минске

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержали нетрезвого мужчину на угнанном микроавтобусе. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД столицы задержали 23-летнего жителя Гродно, который в состоянии алкогольного опьянения управлял микроавтобусом Renault. Правоохранители установили, что мужчина часом ранее угнал автомобиль у приятеля. Задержанный распивал спиртные напитки с владельцем микроавтобуса. Вскоре товарищ ушел домой, оставив ключ в замке зажигания автомобиля, чем и воспользовался гродненец.

Известно, что молодой человек ранее судим за имущественные преступления. Возбуждено уголовное дело за угон.