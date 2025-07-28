Нетрезвого мужчину на угнанном микроавтобусе задержали в Минске

Сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД столицы задержали 23-летнего жителя Гродно, который в состоянии алкогольного опьянения управлял микроавтобусом Renault. Правоохранители установили, что мужчина часом ранее угнал автомобиль у приятеля. Задержанный распивал спиртные напитки с владельцем микроавтобуса. Вскоре товарищ ушел домой, оставив ключ в замке зажигания автомобиля, чем и воспользовался гродненец.